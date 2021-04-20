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GBWhatsApp

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Андроид Приложения / Социальные сети и Знакомство
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Описание приложения GB WhatsApp (GBWA).

Сегодня, оригинальное приложение WhatsApp есть практически в каждом втором  телефоне, но не все знают о существовании его модифицированных версиях, которые имеют ряд преимуществ и более расширенный функционал.

Мессенджеры настолько плотно вошли в нашу жизнь, что если вы посмотрите рейтинг самых скачиваемых приложений на андроид, то увидите, что из 10 представленных в списке приложений, 6 мессенджеров и 4 социальной сети.
Скачать ГБ Ватсап на смартфонОфициальный разработчик мессенджера WhatsApp, крайне недолюбливает все эти модификации из-за одной существенной функции – это Конфиденциальность. Поэтому, при обнаружении серверов и пользователей, которые использовали одну из пяти модифицированных версий, просто блокировали их или отправляли в бан пользователей на неопределенное время.

GBWhatsApp (GBWA) – это надежная и на мой взгляд самая удачная версия приложения, которая имеет защиту от попадания пользователя в бан. Если пользуясь официальной версией WhatsApp, вы можете иметь только один аккаунт, то используя ГБ Ватсап на русском, предоставляется возможность использовать несколько аккаунтов одновременно.

Все что вам нужно сделать, это скачать ГБ Ватсап бесплатно на андроид с нашего сайта или найти установочный файл приложения в сети интернет.скачать ГБ Ватсап на русском
Скачав и установив GB WhatsApp apk на свой гаджет, ваш мессенджер заиграет новыми красками.

Дополнительные возможности ГБ Ватсап (GBWA):


  1. Отправка сообщений сразу до 100 пользователей (в официальной версии вы можете отправить сообщение за раз только пяти друзьям или знакомым).
  2. Если вам отправили сообщение, то отправитель не сможет его удалить.
  3. Снято ограничение в отправлении размеров файлов (можете отправлять не только фотографии и видеоролики, но также музыку, клипы и даже фильмы).
  4. Вам не нужно загружать медиа файлы на свое устройство, смотрите их с сервера. Если понравилось, то скачивайте, а если нет, то не засоряйте память вашего телефона. (Очень удобно. Пользуясь официальной версией WhatsApp, телефон постоянно превращался в помойку и приходилось его каждый раз чистить.)
  5. Расширенный функционал приватности и безопасности.
  6. Возможность самому настраивать тему. Хотите темную, светлую или настраивайте на свой вкус.
  7. Появилась возможность использования разных шрифтов для сообщений.
  8. Писать статус стало еще проще.
  9. Скрывайте статус “Онлайн”, если не хотите чтобы другие видели что вы в сети.
  10. Скрыть просмотр сообщений. Пользователь, который послал вам сообщение, не будет видеть что вы его прочитали.

Все новые функции приложения GBWhatsApp я навряд ли смогу поместить в одну статью.  Лучше один раз скачать и попробовать, чем десять раз прочитать или посмотреть видео.

Как скачать ГБ Ватсап?


Тут все предельно просто. В настройках вашего телефона, нужно поставить галочку “Разрешить установку с неизвестных источников”.
Все что находится за приделами Гугл Плей Маркет, это для нашего устройства это неизвестный источник. И пугаться тут нет смысла.

Загрузите apk файл на ваш гаджет и начните его установку. Файл автоматически распакуется и установится. На экране появится значок приложения, жмете на него, вводите свой номер телефона и пользуетесь.

Что делать если GB WhatsApp перестал работать?


Такое, к сожалению случается.  Как я уже говорил ранее, официальный разработчик WhatsApp против существования модифицированных версий и всячески их блокирует при обнаружении. Но не нужно паниковать, устанавливаете FMWhatsApp – это то же самое. Когда одну из этих версий блокируют, то меняйте их местами.
GBWhatsApp установить на андроидКак вариант, второй по популярности аналог WhatsApp Plus. Функционал и возможности у него практически такие же, как и у GBWhatsApp, но только нет анти блокировки пользователей.

Facebook в связи с последним обновлением правил и внесения поправки к старым, намекнул, что может сливать ваши данные третьим лицам. Это лишь только усилило отток пользователей на другие мессенджеры, такие как Telegram, Signal или использование модифицированных версий WhatsApp.

GBWhatsApp APK


На время написания статьи, это единственный мод который не требует удаления официального WhatsApp. Просто скачиваете и устанавливаете ГБ Ватсап apk на свой гаджет, включаете, вводите данные для входа в WhatsApp и пользуетесь. GB WhatsApp устанавливается и ложиться по верх оригинала.

Приложение постоянно дорабатывается, вносятся различные новшества и дополнения, поэтому оно часто обновляется. Если вы гонитесь за чем-то новеньким, то вам нужно постоянно следить за выходом новой версии ГБ Ватсап на русском. Ну а если вас устраивает функционал той версии, которой вы пользуетесь в данный момент, то можете менять ее пожеланию или возможности.

Модифицированные версии обошли по возможностям оригинальное приложение WhatsApp, но есть одна функция, до которой им еще далеко. Это возможность использовать мессенджер на компьютере. 

Компания WhatsApp, разработала программу WhatsApp Web, которая позволяет пользователям устанавливать ее на Windows и общаться через установленную программу с ПК. Что весьма удобно, если вы большую часть времени проводите за ноутбуком или компьютером.

Часто задаваемые вопросы и ответы на них:

GB WhatsApp – это безопасно?

Использование ГБ Ватсап совершено безопасно. Это просто модифицированная версия мессенджера WhatsApp, она не является вирусом. Это доказано миллионами людей, которые установили приложение и с удовольствием используют его повседневно.

Как скачать последнюю версию ГБ Ватсап?

Мы стараемся следить за выходом последних версий и вовремя обновлять установочный файл. Все что вам нужно сделать, это перейти на страницу загрузки и скачать APK файл с нашего сайта.

Зачем мне нужно обновлять GB WhatsApp до последней версии?

Разработчики GBWhatsApp заботятся о безопасности своих пользователей и постоянно усовершенствывают систему защиты от лазеек для мошенников.

Приложение WhatsApp имеет ряд недочетов и дыр в системе защиты, которые находятся и устраняются отделом кибербезопасности. После об этих находках публикуются отчеты. Как известно ГБ Ватсап создан на платформе официальной версии, и ее создатели также стараются устранять эти лазейки.

Что лучше, WhatsApp или GB WhatsApp?

Точного ответа на этот вопрос нет. Каждый сам определяет, какой функционал ему более удобен или востребован. Мод-версии практически всегда лучше оригиналов, так как создаются пользователями. К тому же, в связи с последними изменениями политики WhatsApp и сбору с передачей ваших личных данных другим социальным сетям, мессенджер ГБ Ватсап не имеет к этому отношений и навряд ли будет это делать.

Что делать если аккаунт в GB WhatsApp заблокировали?

Это практически не возможно, так как данный мод имеет защиту от блокировки аккаунтов или попадания их в бан. Если команда разработчиков официального приложения WhatsApp и найдет лазейку, как блокировать пользователей мод-версии GB WhatsApp, то это не надолго.

Вам нужно будет удалить GB WhatsApp с вашего устройства и установить другой мод WhatsApp. После выхода новой версии WhatsApp GB, в которой скорей всего будут внесены изменения, установить его заново.
Дополнительная информация
Требуемая версия Android 4.4+
Последние Обновление 23.04.2021
Размер (Google Play) 45 Mb
Возрастное ограничение 7+
20.04.2021
Социальные сети и Знакомство
lukashik
2 017
7
Cкачать установочный файл : GBWhatsApp

Комментарии (7)
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